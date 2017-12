Vrouw ernstig gewond na botsing tegen boom

ETTEN - Een automobiliste is dinsdag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Oude IJsselweg in Etten.

De bestuurster raakte van de weg en botste met haar auto tegen een boom. De vrouw raakte bekneld. De gealarmeerde brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd.

Volgens de politie is de vrouw overgedragen aan personeel van een traumahelikopter. Het slachtoffer is naar het Radboudumc in Nijmegen overgebracht.