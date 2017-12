Britse bommenwerper stort neer bij Gortel

EMST - Het is negen minuten over acht 's avonds op woensdag 16 december 1942, als een Britse Stirlingbommenwerper neerstort bij het Veluwse Gortel. Zes geallieerde vliegers komen daarbij om het leven, de jongste, boordwerktuigbouwkundige George Hutton is nog maar 19 jaar. Op de plek waar het brandende vliegtuig neerkomt is een monument opgericht, ter nagedachtenis aan de inzittenden.

De Sterlingbommenwerper "T for Tommy" is rond kwart over vier die middag in Engeland opgestegen. Het doel is het opleidingsvliegveld van de Luftwaffe bij Diepholz, een kleine stad ongeveer halverwege Bremen en Osnabrück. Maar zodra het toestel onder de wolken vliegt wordt het geraakt door luchtafweergeschut. Piloot Frank Millen weet het toestel in de lucht te houden, maar het aangeschoten toestel is een makkelijk doelwit voor Duitse nachtjagers.

Bommenrichter Robert McKillop en piloot Frank Millen - collectie Gerrit Kamphuis

Werner Rapp stijgt met zijn Messerschmidt op vanaf vliegbasis Twente, hij krijgt de opdracht om de bommenwerper neer te halen. En dat lukt, de bemanning van de Sterling ziet het Duitse toestel niet komen, wordt geraakt en stort brandend neer. De piloot geeft iedereen opdracht te springen, maar dat lukt alleen de Jim Perring, de staartschutter. Hij weet zich nog door de vlammen met zijn parachute in veiligheid te brengen. Tijdens zijn landing raakt hij gewond aan zijn been. Mensen uit de omgeving vinden hem en brengen hem naar de dokter, maar wat daarna te doen met de vlieger? Zijn vinder wil hem graag helpen, maar hij heeft zelf kleine kinderen en durft het risico niet te nemen en draagt Perring over aan de Duitsers. Perring overleeft de oorlog en wordt in april 1945 door de Britten bevrijd.

Boordschutter Jim Perring overleeft de crash, boordwerktuigkundige George Hutton en navigator Harvey Kieswetter komen om- collectie Gerrit Kamphuis

T for Tommy met daarin nog zes mannen stort neer in de gemeente Epe, vlak bij Gortel. Zij zijn op 21 december begraven op de algemene begraafplaats in Epe.

Verder lezen: Gevallen helden. Vliegtuigcrashes in de gemeente Epe 1940 - 1945, geschreven door Gerrit en Silvie Kamphuis

Boordschutter Ernest Hill en radiotelegrafist Russell Holmes overleven de crash niet - collectie Gerrit Kamphuis

De omgekomen vliegers

Piloot Frank Millen, 21 jaar

Navigator Harvey Kieswetter 24 jaar

Bommenrichter Robert McKillop, 25 jaar

Boordwerktuigkundige George Hutton, 19 jaar

Rugkoepelschutter Ernest Hill, 20 jaar

Radiotelegrafist Russell Holmes, 21 jaar