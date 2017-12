De Graafschap-doelman op stage bij Liverpool

DOETINCHEM - Rick Jonkers gaat stage lopen bij de Engelse topclub Liverpool. Momenteel loopt de 13-jarige doelman van De Graafschap mee bij PSV.

'Daar kun je trots op zijn', vindt hoofd jeugdopleiding Dennis te Braak van De Graafschap. 'Het liefst zie je ze in het eigen eerste elftal spelen, maar het is de markt die daarvoor zorgt.'

Jonkers loopt van donderdag 11 januari tot zondag 14 januari stage bij de Engelse topclub. 'Ze willen talentvolle spelers graag in hun eigen omgeving aan het werk zien en er ook mee trainen', zo schetst De Braak de aanstaande stage van zijn pupil. 'Dan krijgen ze een nog beter beeld dan ze al hadden.'

De jeugdopleiding van De Graafschap is de afgelopen jaren vaker kweekvijver gebleken voor de topclubs. Zo maakten Steven Theunissen (PSV), Milan Beumer (PSV) en Harm Dieker (Ajax) al de overstap naar de Nederlandse top. 'Uiteindelijk zijn het de ouders en het kind die bepalen in welke omgeving ze hun opleiding volgen', aldus Te Braak. 'We gaan niet geforceerd zeggen dat ze moeten blijven. Het kind blijft bij ons centraal staan.'



De 13-jarige Jonkers speelt al een aantal jaar in de jeugd van De Graafschap. Daarvoor speelde hij voor EDS en vv Rheden.

