Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Verlangen. Advent.

Waar verlangen we naar? Naar gezondheid of rust, naar liefdevolle relaties, succes, waardering of naar een leefbare samenleving? In dit jaargetijde van kou en regen gaan ongemerkt onze gedachten sneller uit naar allerlei verlangens en verwachtingen. Het is immers de tijd van chocoladeletters, banket en pepernoten. Menig kinderhart klopt deze dagen sneller want welke cadeaus hebben Sint en Piet bij zich? Ook vanmorgen zal het thema ‘verlangen’ in veel kerken aan de orde komen omdat het de eerste adventszondag is. Maar waar komt advent vandaan en wat houdt het precies in? Het stilstaan bij advent kom je in de Bijbel nergens tegen. Uit de geschiedenisboeken blijkt dat sinds de zesde eeuw na Christus de Roomse kerk hier aandacht voor heeft en pas sinds de 19e eeuw de protestantse kerken.

Adventstijd staat in het teken van wat er komt en dit is dan ook de letterlijke betekenis van het Latijnse woord ‘adventus’. Met advent leven we toe naar het kerstfeest wanneer we gedenken dat Gods Zoon naar de wereld is gekomen. Vier zondagen lang mogen we daarbij stilstaan. De profeet Jesaja heeft hierover gezegd: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.’ Met de komst van Jezus zijn deze woorden van de profeet Jesaja vervuld en hiermee worden we bevrijd van onze zonden en biedt Jezus ons een doorgang tot God de Vader.

In deze donkere dagen is dat onze houvast. Jezus zegt van zichzelf dat Hij het Licht voor de wereld is. Zijn licht schijnt in de duisternis en om dat te gedenken branden we vanaf nu elke week een adventskaars. Vandaag wordt de eerste kaars aangestoken en met kerst branden uiteindelijk alle vier de kaarsen samen. Jezus’ komst geeft net als een kaars warmte en die warmte is ook voor u, jou en mij weggelegd. De komende adventsweken mogen we in blijde verwachting zijn van wat komt en is het tegelijk ook een tijd van inkeer en stilte, van ootmoed en ernst. Voordat we uitbundig het kerstfeest vieren met alles erop en eraan is het goed om je in stilte te bezinnen op het komen van Christus. Laten we ons samen en persoonlijk afvragen hoeveel ruimte er in ons leven is voor de Zoon van de levende God die ter wille van ons mensen en ons behoud is neergedaald uit de hemel. Dit grote cadeau doet ons hart sneller kloppen. Een kind gewikkeld in doeken, liggende in een stal; het is zo eenvoudig, kwetsbaar maar ook enorm kostbaar. Hij is onze Goddelijke held en Vredevorst. Op Zijn schouders rust de wereld. Weet je bij Hem geborgen en koester Zijn warmte. Hij is er voor u, jou en mij want Zijn licht schijnt in deze donkere dagen voor kerst!