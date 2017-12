ARNHEM - Orka Morgan is drachtig. Dat bevestigt Loro Parque op Tenerife, waar Morgan sinds november 2011 verblijft.

De jonge Morgan werd in de zomer van 2010 uitgeput en uitgehongerd aangetroffen in de Waddenzee en gered door medewerkers van het Dolfinarium in Harderwijk. Anderhalf jaar later, en flink op krachten gekomen, is ze overgebracht naar Loro Parque waar meer orka's verblijven.

Tegen het gevangenschap van orka Morgan is veel protest geweest. Verschillende groeperingen, waaronder de orka Coalitie, wilde haar terugzetten in zee. Volgens het Dolfinarium was dat niet mogelijk omdat Morgans familie onvindbaar was.

