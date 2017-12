Potvis niet overleden door plastic

WAGENINGEN - De dode potvis, die afgelopen week is gevonden bij Domburg, had geen plastic in de maag. Waarschijnlijk leed het dier aan een darminfectie. Dat concluderen onderzoekers van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Universiteit Utrecht, zo schrijft Resource, het tijdschrift van de WUR.

De maag, die ongeveer een halve kuub groot was, is maandag onderzocht. De pathologen van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaan nog onderzoeken wat de exacte oorzaak van de darminfectie was.

De potvis van ruim 13 meter lang kreeg de naam Pieter. Hij was 15 à 20 jaar oud, zo schatten de onderzoekers op basis van zijn lengte. Potvissen kunnen 70 jaar worden.

Bureau Waardenburg in Culemborg onderzoekt of de potvis microplastics heeft binnengekregen, daarvoor moet de poep worden bekeken. ‘Hij is daar zeker niet aan dood gegaan, maar we willen graag weten hoe microplastics zich verspreiden en ophopen’, zegt Mardik Leopold, onderzoeker van Wageningen Marine Research.

Zie ook: Potvis van ruim 13 meter aangespoeld op strand