Meer abortussen in Arnhem na faillissement van CASA Klinieken

ARNHEM - Abortuskliniek ASK Mildredhuis in Arnhem behandelt ongeveer twaalf vrouwen per week meer na het faillissement van de abortusklinieken van CASA in november. Sinds deze week zijn de laatste drie opengebleven behandelcentra van CASA in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht ook dicht en worden vrouwen doorverwezen. 'We kunnen de drukte prima aan', zegt Saskia Capello van ASK Mildredhuis.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins voor Medische Zorg dat de 'zorg gewaarborgd blijft. De taxatie is dat de capaciteit die wegvalt bij de CASA klinieken door de sector als geheel (tijdelijk) kan worden opgevangen.'

Saskia Capello van het ASK Mildredhuis in Arnhem is er niet rouwig om dat de CASA Klinieken niet meer bestaan. 'Er waren veel te veel klinieken. En allemaal werden die betaald van overheidsgeld. Dat leidde tot een bijzondere manier van concurrentie', zegt Capello.

Ruim 30.000 abortussen per jaar

In Nederland worden ruim 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd, een aantal dat volgens Capello al jaren stabiel is. Van deze vrouwen komt ruim 10 procent uit het buitenland, blijkt uit cijfers van Stichting Fiom, gespecialiseerd in ongewenste zwangerschappen. CASA nam ongeveer de helft van die abortussen voor haar rekening.

ASK Mildredhuis is sinds kort gevestigd in een nieuwe kliniek aan de Sonsbeeksingel in Arnhem. 'We hebben twee behandelkamers en kunnen bij een volledige bezetting 26 abortussen per dag uitvoeren', zegt de directeur. Dat aantal haalt de kliniek alleen op dinsdag wanneer beide behandelkamers in gebruik zijn.

De enige abortuskliniek in Gelderland behandelt vrouwen tot maximaal 17 weken in de zwangerschap. De zusterkliniek in Eindhoven gaat maar tot 12 weken in de zwangerschap.

'Verwegsyndroom'

Volgens Capello heeft Arnhem last van het 'verwegsyndroom'. 'In de Randstad waar de meeste abortussen worden uitgevoerd, vinden mensen Arnhem heel ver weg. Alsof ze halverwege in Duitsland moeten zijn. Het is aan ons om daar iets aan te doen.'

Niet elke vrouw die naar Arnhem komt, laat zich daadwerkelijk aborteren, benadrukt de directeur. 'We sturen wel eens vrouwen zonder ingreep naar huis of ze nemen zelf dat initiatief. We willen een 1-op-1-gesprek met de vrouwen en meisjes, zodat ze geen druk van buitenaf voelen, bijvoorbeeld van een moeder die tegen haar dochter zegt: doe het nou maar.'

Niet altijd een abortus

Capello vertelt over een jonge vrouw die twijfelde over een abortus, nadat haar relatie op de klippen was gelopen. De vrouw zette het weghalen van haar ongeboren kind niet door. 'Enkele maanden later kregen we hier een geboortekaartje. En de moeder en vader waren weer samen.'

'Vergis je niet', gaat ze verder, 'een abortus is een ingrijpende en heel nare ervaring. We besteden heel veel aandacht aan het op het gemak stellen en geruststellen van onze cliënten.'