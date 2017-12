VIDEO: Waarom je erg moet oppassen met je naaktfoto's

WARNSVELD - Sexting is een hot item onder de jongeren. Je moet goed oppassen met wat je doet met je naaktfoto's, is de boodschap die geregeld weer opnieuw verspreid wordt. En dat is ook zo, weet Francien Regelink uit Warnsveld.

Zij vertelt aan StraatKonijnen over het boek dat ze geschreven heeft. 16 jaar geleden is een naaktfoto van haar verspreid op haar school.

Lees verder onder de video...

'Ik vond een jongen leuk, en ik dacht hij mij ook. Toen we in een chatgesprek zaten op MSN vroeg hij of hij mijn borsten mocht zien. Toen dacht ik nee.' Een paar weken later vroeg de jongen weer hetzelfde aan haar: 'Toen heb ik daar goed over nagedacht, als ik ze wel laat zien wil hij misschien verkering met me.' Haar hoofd stond niet op de foto, maar toch ging deze al snel de hele school rond 'waardoor ik de bijnaam 'Francien laat je tieten nog eens zien' kreeg. Ik was denk ik één van de eerste die aan sexting deed van mijn school, en ook van Gelderland.'

Voorlichting

'Ik heb het boek geschreven omdat ik zag dat het een heel erg groot probleem werd in de jaren daarna.' Toen de foto van Regelink verspreid werd, was het nog een stuk lastiger om een naaktfoto te verspreiden: 'Sexting wordt natuurlijk steeds normaler. Dat betekent ook dat de gevolgen wanneer het fout gaat steeds groter zijn. Iedereen zit op social media, zelfs je ouders en opa en oma. Dat betekent dat iedereen het ook direct ook ziet. Ik dacht iemand moet tegen de jongens en meisjes die het overkomt zetten dat het goed komt. En wie kan dat beter vertellen dan iemand die dat meegemaakt heeft?' Francien gaat ook bij scholen en instanties langs om haar verhaal te vertellen en voorlichting te geven.

Mocht je ze dan toch sturen

Mocht je toch een naaktfoto willen sturen is het belangrijk dat niemand kan achterhalen dat jij het bent op de foto. Wij hebben wat tips voor je.

Tip 1. - Zorg dat je hoofd niet te zien is op de foto.

Tip 2. - Zorg dat je slaapkamer of andere herkenningspunten niet te zien zijn op de foto.

Tip 3. - Zorg dat je tatoeage of een opvallende moedervlek niet te zien is.

Tip 4. - Stuur ze niet, elkaar in het echt aanschouwen is het natuurlijk veel leuker (en veiliger).

