Matthijs van Nieuwkerk ambassadeur Noaberhulp: 'Ik vond het direct geweldig'

ALMEN - Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt ambassadeur van stichting Noaberhulp. Dat is een team van vrijwilligers die de naaste familie van terminale zieken bijstaat in de gemeenten Zutphen, Lochem, een gedeelte van Bronckhorst en het centrum van Brummen.

'Als je in de Achterhoek woont, zoals ik, heb je geen buren maar noabers', verklaart de presentator van De Wereld Draait Door. 'Dat wist ik natuurlijk ook niet toen ik vanuit Amsterdam op het platteland van Almen terecht kwam. Maar noabers is een serieuze zaak.'

'Het zijn je naaste buren waarop je altijd een beroep kan doen en zij omgekeerd op jou. Voor mij was deze serieuze oplettendheid en zorg totaal nieuw. En ik vond het eigenlijk direct geweldig.'

'Als het even teveel wordt voor de man of de vrouw of de dochter of de zoon om deze soms zo verdrietige en moeilijke zorg te verlenen, staan onze vrijwilligers voor hen klaar', vertelt Van Nieuwkerk.