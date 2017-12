Deel dit artikel:











Stalin wordt 65

MOSKVA - Op 18 december 1943 viert Jozef Stalin, de grote baas van de Sovjet-Unie zijn 65ste verjaardag. Dit is geen aanleiding om grootse feestelijkheden te organiseren. Want hoewel de Duitsers bij Stalingrad al lang verslagen zijn, is het beleg van Leningrad nog in volle gang en levert het Rode Leger zware gevechten met de Wehrmacht in de Oekraïne