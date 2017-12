Uitgeschakeld Vitesse speelt tegen Nice voor de eer en de poen

ARNHEM - Hoewel er sportief niets meer op het spel staat bij Vitesse - OGC Nice, wordt het slotduel in de Europa League toch uiterst serieus genomen. De Gelredome is bijna uitverkocht en een zege levert het fraaie bedrag van 360 duizend euro op.

Nice is al geplaatst voor de volgende ronde, net als de koploper in de groep Lazio Roma. Zulte Waregem en Vitesse zijn na vijf speelronden, zoals vooraf al werd ingeschat, uitgeschakeld. De ploeg van trainer Henk Fraser sprokkelde tot nu toe twee punten. Dat gebeurde 'op verplaatsing' in Waregem en twee weken geleden in het Olimpico stadion in Rome. Intern had de club op zes punten gerekend.

6 ton

Ieder punt levert 120 duizend euro op. Vitesse kan donderdag (aanvang 21.05 uur) het eindbedrag dus naar 6 ton tillen als het de Franse ploeg weet te verslaan. Daarnaast staat er voor de Arnhemse club vooral prestige op het spel. Het Gelredome zal net als tegen Lazio Roma en Zulte Waregem goed gevuld zijn en echt verwend is het thuispubliek dit seizoen nauwelijks.

Nice weggezakt

Zeker is dat Nice aantreedt zonder Wesley Sneijder die kampt met een hamstringblessure. Of vedette Mario Balotelli binnen de lijnen komt, is ook nog afwachten. Het ligt voor de hand dat de Franse ploeg donderdag niet met zijn sterkste opstelling voor de dag komt. Zaterdag werd overigens wel weer eens met 3-1 van Metz gewonnen, maar in de Ligue 1 is de club ver weggezakt. Nice staat momenteel teleurstellend 13e.

Rashica onzeker

Vitesse heeft weer de beschikking over Alexander Büttner die tegen Lazio een schorsing uitzat. Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk zitten niet bij de selectie. Kruiswijk is wel op de weg terug en traint weer met de groep.

Milot Rashica is voor donderdag een twijfelgeval. De rechtsbuiten liep zaterdag tegen Feyenoord een lichte blessure in de kuit op. Fraser zal geen enkel risico met de Kosovaar nemen nu zondag de belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta op de rol staat.