Ulftse Housheer verlaat WK Handbal

ULFT - Handbalster Dione Housheer uit Ulft zit niet meer bij de selectie van de Oranjedames op het WK. Het 18-jarige talent is nu aangesloten bij de Handbal Academie, die ook in Duitsland verblijft.

'Helaas zit ik niet meer bij de selectie', zegt Housheer, die Duitsland echter niet verlaat. 'Wij gaan de wedstrijden van Oranje bekijken en trainen tussendoor zelf.' De Ulftse handbalster werd in de aanloop naar het WK op het allerlaatste moment toch opgeroepen door bondscoach Helle Thomsen, omdat Charris Rozemalen last had van een lichte rugblessure. Nu blijkt dat Housheer niet meer zal worden ingezet.



De Zieuwentse Lynn Knippenborg heeft in de eerste twee duels al wel speelminuten gekregen. De Nederlandse handbalvrouwen verloren de eerste wedstrijd van Zuid-Korea (22-24), maar won het tweede duel overtuigend van China (40-15). Dinsdagmiddag wacht de wedstrijd tegen Kameroen om 15.30 uur.



REGIO8 zendt volgende week een mini-documentaire over Dione Housheer uit.