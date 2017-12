'Ergste nachtmerrie ooit', bewoners halsoverkop huis uit na brand Zutphen

ZUTPHEN - 'Het was mijn ergste nachtmerrie ooit.' Dat zegt een bewoonster van het appartementencomplex in Zutphen waar in de nacht van maandag op dinsdag brand was uitgebroken. Het vuur woedde in het trappenhuis van het gebouw aan de Aert van Nesstraat.

De vrouw was in haar appartement op de eerste verdieping voor de tv in slaap gevallen. Ze werd onrustig wakker en hoorde brandalarmen afgaan. De vrouw had rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Maar eerst wilde ze zeker weten dat haar hond en katten veilig waren. De hond is opgevangen door haar buurman. De katten bleven in haar appartement en mankeerden niets.

De politie zoekt getuigen:

'Ik botste op een vlammenzee'

'De brandweer trapte de deur in', vertelt een moeder tegen Omroep Gelderland. Ze woont op de tweede etage. 'Ik moest mijn kinderen vooruit duwen, want het was pik- en pikzwart. Je kon niets zien. Heel beangstigend.'

Een vrouw van begin 20 die op de derde verdieping woont, werd wakker van het brandalarm. 'Ik wilde weg, maar botste op een vlammenzee en kon er niet doorheen.' Uiteindelijk heeft de brandweer haar met een hoogwerker van het balkon gered.

Voorlopig niet terug

De bewoners kwamen dinsdagochtend terug bij de flat om te kijken hoe het ervoor staat. Ze moesten hun sleutel afgeven aan de woningbouwvereniging.

De bewoners van zes appartementen kunnen voorlopig niet in hun eigen bed slapen, omdat de rook veel heeft aangetast. Wanneer de flatbewoners wel terug kunnen, is onduidelijk. De oorzaak van de brand is ook nog niet bekend.

Zie ook: Brand in flat: bewoners in het holst van de nacht uit bed