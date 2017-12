Vrijwilligers op de wachtlijst

HORSSEN - Dorpshuizen kunnen niet zonder ze: vrijwilligers. Maar vaak is het nog niet zo gemakkelijk om er voldoende te vinden. Bij dorpshuis de Horst in Horssen is het juist andersom.

'Wij hebben bijna een wachtlijst van mensen die graag vrijwilliger willen worden', vertelt Erik van Rossum. Erik is al jaren vrijwilliger bij de jongerenafdeling Splash. Splash geeft een aantal keer per jaar een disco in het dorpshuis en Erik is verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de avonden. Jongeren uit de verre omgeving komen hier op af. Deze keer pakken ze extra groot uit vanwege hun 10-jarige bestaan.

Dorpshuis van het jaar

Dorpshuis de Horst uit Horssen is één van de zes genomineerde dorpshuizen dat in de race is voor de titel 'Dorpshuis van het jaar.' Presentatrice Angelique Krüger laat zich een dagje onderdompelen in de Horssense gezelligheid. De dansmarietjes bereiden zich voor op de carnaval en Angelique leert hoe ze manden moeten vlechten. Het manden maken was vroeger een ambachtelijk beroep wat veelvuldig werd uitgevoerd in deze regio. Vrijwilliger Jozef Wieggers leert Angelique de kneepjes van het vak.

Volgende week is de finale-uitzending van de verkiezing. Dan wordt bekend welk dorpshuis de titel 'Dorpshuis van het jaar' krijgt en de bijbehorende geldprijs. Stemmen kan nog tot en met 6 december op www.dorpshuisvanhetjaar.nl

Kijk hier de hele uitzending.

Presentatie: Angelique Krüger