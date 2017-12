Voetbalster Viod in voorselectie van Oranje

DOETINCHEM - Lynn Mombarg van Viod is door de KNVB opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 16. De 15-jarige speelster uit Doetinchem droomt van een carrière in het vrouwenvoetbal, maar is op dit moment thuis bij de jongens.

'Je krijgt een mailtje waarin staat dat je bent uitgenodigd', zo herinnert Lynn het moment dat ze het nieuws te horen kreeg. 'Dan ga je natuurlijk helemaal uit je dak, dat is echt leuk.' Zelf speelt ze haar wedstrijden in de hoofdklasse met Viod JO15-1. Hoewel de Doetinchemse voetbalclub bezig is met het oprichten van een meidentak, zet Viod bewust in op het spelen in jongensteams.

'We bieden alle spelers de gelegenheid om bij de jongens te gaan voetballen', aldus hoofd jeugdopleiding Jos Mekkes. 'Het spel is soms wat harder en het is natuurlijk goed om daar als meisje in mee te gaan. Dan ben je extra sterk als je een stap hoger gaat.'

'Ze hoort bij de top'

Volgens haar trainer Patrick Willemsen heeft Lynn genoeg talent om die stap te zetten. 'Ze is erg gedreven en heeft er veel voor over.' Op hoofdklasse-niveau springt ze er volgens hem al uit. 'Anders sta je niet met rugnummer 10 te voetballen', aldus Willemsen. 'Ze hoort bij de top van deze groep.'

Na Beau Rijks kan Lynn de tweede voetbalster worden die vanuit Viod de stap naar de eredivisie zet, maar voorlopig is Sportpark Dichteren haar thuis. 'Ik hoop dat ik zo lang mogelijk bij de jongens kan blijven voetballen', aldus Lynn, die duidelijk is over haar vervolgstap. 'Ajax natuurlijk.'

Selectietraining

Woensdag volgt Lynn samen met 39 leeftijdsgenoten op de velden van vv Barneveld een selectietraining, waarna de definitieve selectie bekend wordt gemaakt. Vervolgens speelt Oranje onder 16 enkele oefenwedstrijden, voordat het UEFA Development Tournament op 15 februari in Portugal van start gaat voor de Oranjemeiden.