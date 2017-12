Eindelijk glasvezel voor het buitengebied van Lochem

LOCHEM - Het buitengebied van Lochem krijgt eindelijk de langverwachte glasvezelaansluiting. Al jaren proberen gemeenten en het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) het voor elkaar te krijgen om in alle buitengebieden in de Achterhoek glasvezel aan te leggen.

'Na jarenlange voorbereiding en onderhandelingen ben ik enorm blij dat we nu eindelijk snel en betrouwbaar internet voor iedereen in het buitengebied weten te realiseren', zegt wethouder Bert Groot Wesseldijk.

Eind januari starten de voorbereidingen en na de zomer moet de daadwerkelijke aanleg van de glasvezelkabel beginnen. Als het goed is tenminste. Er komt een inventarisatie onder bewoners met de vraag of ze de intentie hebben een aansluiting te nemen. In het voorjaar moet minimaal de helft zich daar voor op hebben gegeven, anders gaat het hele feest alsnog niet door.

Noodzaak van snel internet

'Er gaat geen week voorbij of ik word aangesproken over de noodzaak van snel internet voor het buitengebied. Digitale bereik is cruciaal voor de leefbaarheid en bedrijvigheid op het platteland', zegt Groot Wesseldijk.

Hij staat niet alleen in deze opvatting. Elf gemeenten in de Achterhoek maken zich met het CIF hard om overal in het buitengebied glasvezel te krijgen. Bij de eerste gemeenten is de snelle verbinding inmiddels al een feit. Als alles goed verloopt moet de glasvezelverbinding in het buitengebied van Lochem voor de zomer van 2019 zijn aangesloten.