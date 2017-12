Deel dit artikel:











Trein ontruimd op station Nijkerk na brandmelding Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Op het station in Nijkerk is een passagierstrein ontruimd vanwege rookontwikkeling. Alle reizigers hebben de trein op tijd verlaten, meldt de brandweer.Het ging om een smeulende accu in de locomotief.

De brand was snel onder controle. Door de kapotte trein rijden tussen Amersfoort Vathorst en Putten geen treinen. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. De verstoring duurt tenminste tot 13.30 uur. Reizigers tussen Zwolle en Amersfoort kunnen via Deventer reizen. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl