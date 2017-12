Deel dit artikel:











Cadeautje met Sinterklaas: duizendste baby in ziekenhuis Foto: ziekenhuis Rivierenland

TIEL - Terwijl Sinterklaas in het land is en rijkelijk cadeautjes uitdeelt, verwelkomde ziekenhuis Rivierenland in Tiel de duizendste baby van dit jaar: Tijn.

Tijn werd vandaag geboren in een van de kraamsuites van het ziekenhuis. Hij is de zoon van Jennie en Joey Ermens en het broertje van Finn. Volgens een woordvoerder zijn er dit jaar iets minder baby's dan normaal geboren in het ziekenhuis. Vorig jaar lag het aantal rond de 1100. Op de foto staan verder unitmanager Guido Roije (hij houdt Finn vast) en verpleegkundige Daphne Castenmiller. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl