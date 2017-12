Zwembad Valkenhuizen weer schoon na asbestvondst

ARNHEM - Zwembad Valkenhuizen in Arnhem gaat komende zaterdag weer open. Na een sluiting van ruim 2,5 maand viert Sportbedrijf Arnhem de heropening van het zwembad op feestelijke wijze.

Op zondag 10 december kan iedereen komen zwemmen voor 1 euro.

Op 20 september werd het zwembad preventief gesloten nadat asbest werd geconstateerd tijdens een onderzoek dat vooruitliep op de toekomstige sloop van het zwembad. De sanering is succesvol verlopen. Er is geen risico meer op blootstelling aan asbest.

Geen nieuw plafond

Tijdens de klus zijn de plafonds boven de kleed- en doucheruimten vervangen en is de asbest erboven verwijderd. Daarnaast is het plafond boven het instructiebad weggehaald en is de ruimte helemaal schoongemaakt. Boven het zwembad is geen nieuw plafond teruggeplaatst omdat het zwembad nog maar twee jaar open is.

De oplevering van het nieuwe zwembad staat gepland voor eind 2019. Het zwembad wordt dan één geheel met de sporthallen van Valkenhuizen.

