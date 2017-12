Weer dag vrij voor basisschoolkinderen: nieuwe staking leraren

ARNHEM - Basisschooldocenten leggen opnieuw het werk neer. Dat gebeurt volgende week dinsdag, heeft de actiegroep PO in Actie bekendgemaakt.

PO in Actie, waaraan zowel de PO-Raad als de onderwijsbonden zijn verbonden, eisen 1,4 miljard euro voor verlaging van de werkdruk en hogere salarissen. Ze nemen geen genoegen met de opgeteld 720 miljoen euro die hiervoor in het regeerakkoord is gereserveerd.

Minister Slob van Onderwijs kreeg tot vanmorgen 10.00 uur de tijd om extra geld toe te zeggen. Dat heeft hij niet gedaan en daarom voeren docenten opnieuw actie.

Wat doet de school van mijn kind?

Op veel plekken gaan de scholen net als tijdens de vorige staking op 5 oktober dicht, maar dat is niet overal het geval. Veel overkoepelende schoolbesturen laten weten dat dit per school bekeken wordt en dat de ouders hierover al informatie gekregen hebben, of dat in de komende dagen te horen krijgen.

Petronette Catrop, woordvoerder van de actiegroep PO in Actie in Gelderland, verwacht dat ook volgende week veel docenten zullen staken. 'De actiebereidheid is aardig groot. We hebben van een aantal scholen ook al gehoord dat de scholen dichtgaan en dat de salarissen van stakende docenten doorbetaald zullen worden. Dus ik verwacht dat veel docenten daarom opnieuw in actie komen.'

Schoolbesturen ondersteunen staking

Eigenlijk alle directeuren van koepelorganisaties die we hebben gesproken, geven aan dat ze het idee achter de staking ondersteunen. Maar niet alle organisaties verbinden daar dezelfde consequenties aan. Sommige scholengroepen betalen de docenten hun salaris wel uit als ze gaan staken, anderen doen dat niet.

Directeur Berend Redder van Stichting Proo, die onder andere scholen in Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Epe heeft, betaalt de salarissen door van alle docenten die gaan staken. 'Deze keer nog wel, als er een volgende keer komt, gaan we dat opnieuw bekijken', legt hij uit. 'We willen hiermee ook en signaal aan de politiek geven. Het salarisverschil tussen basis- en voortgezet onderwijs moet echt kleiner worden.'

'Er moet nu wat gebeuren'

Ook bij de Accent scholengroep, die christelijke basisscholen in de Achterhoek heeft, worden de salarissen doorbetaald. 'Bijna alle 350 leerkrachten gaan staken', weet voorzitter van het college van bestuur, Hennie van Schilt. 'Wij ondersteunen de gedachte achter de staking. Er moet nu wat gebeuren. Het is hartstikke mooi wat er al is toegezegd maar het effect daarvan komt te laat. De toekomst van het onderwijs staat onder druk' vindt zij.

'Wij vinden dat dit geld nu in de kwaliteit van het onderwijs gestoken moet worden en niet in de staking', zegt algemeen directeur Jos de Bruijn van de koepelorganisatie Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard. Hij vindt dat scholen niet opnieuw geld in een staking kunnen steken nu er al wel toezeggingen door het kabinet zijn gedaan. 'Wij hebben begrip voor de staking en ondersteunen het idee erachter, maar gaan dat als bestuur niet faciliteren.'

Docenten van wie het salaris niet uitbetaald wordt als zij gaan staken, kunnen mogelijk aanspraak maken op geld uit de stakingskas van de vakbond. Leerkrachten moeten daarvoor dan wel lid zijn van de vakbond.

Worden de kinderen opgevangen?

Bij verreweg de meeste scholen moeten de ouders zelf voor opvang zorgen als de basisschool dicht gaat. De koepelorganisaties laten weten dat de meeste ouders inmiddels geïnformeerd zijn. Ook proberen verschillende koepelorganisaties ouders wel te helpen door bijvoorbeeld extra plek op de kinderopvang te regelen.