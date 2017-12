Pieten bijna gearresteerd, Sinterklaas maakt wat mee in Gelderland

Het had weinig gescheeld of Sinterklaas was niet verschenen op de Montessorischool in Westervoort. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. 'Hij had zich verslapen', meldt een medewerkster van de school, die op adem komt na een ochtend van paniek. 'We hebben zelfs de politie moeten bellen om hem te zoeken.'

De goedheiligman had ook nog eens een slechte nacht gehad. 'We hebben hier een bed staan en daar heeft hij even op gelegen. Dat hadden we wat laat in de gaten. We zijn hem lang kwijt geweest.'

De politie in Westervoort vertelt op Facebook een ander verhaal. 'Sinterklaas had zijn navigatie niet voor elkaar. Met hulp van de wijkagent kwam Sint net op tijd bij de Montessorischool naar binnen gerend.' Veel vertrouwen lijken de agenten in Westervoort in de goedheiligman niet te hebben: 'Mocht Sint met pakjesavond opnieuw de weg kwijtraken, wij draaien 'gewoon' dienst, ook voor Sint-zaken.'

Sinterklaas in Westervoort. Foto: Politie Westervoort

Op de solex

In Maasbommel liep het sinterklaasfeest bijna in de soep door autopech. Directeur Erie van Teeffelen van de St. Lambertusschool kan er nog steeds niet bij. 'Elk jaar komt de Sint met een voertuig naar school, we weten nooit precies waarmee. En vanmorgen leek het er even op dat hij het hele stuk naar school moest lopen, maar een solexverhuurbedrijf heeft hem geholpen. Het was op het nippertje, hoor.'

In Lunteren was 5 december op de enige openbare basisschool in het dorp bijna zonder de pieten gevierd. Directeur Hans van der Zon van De Sprong: 'Ze waren door de politie in de boeien geslagen. Ze hadden namelijk een nepcadeautje ingepakt en dat ook bij zich. En dat mag natuurlijk niet.'

Sinterklaas overtuigt politie

Door bemiddeling van Sinterklaas werden de pieten uiteindelijk vrijgelaten. Van der Zon: 'Nee, ik mocht me er niet mee bemoeien. Ik heb op 5 december op school niets in de melk te brokkelen.' De goedheiligman was trouwens in een brandweerwagen naar de school gekomen, maar om onbekende redenen reed de chauffeur de school tot twee keer toe voorbij.

In Eibergen verliep de aankomst van Sinterklaas en zijn gevolg daarentegen rimpelloos. De hand van directeur Ineke Neerhof van Het Sterrenpalet was duidelijk zichtbaar. Zij schakelt al jaren haar eigen man en zwager in als pieten die Sinterklaas op tijd naar school brengen. 'Maar dat moet ook wel, want ik ben ook nog eens directeur van de Julianaschool, dus hanteer ik een strakke planning. En de pieten weten dat.'

Met ingang van het nieuwe schooljaar verloopt het kinderfeest in het Achterhoekse dorp rustiger, want dan zijn beide scholen gefuseerd tot Het Sterrenpalet.

In Elburg was er korte tijd commotie op Het Octaaf, meldt leerkracht Erik Land. 'We hadden een piet op het dak en die durfde er niet af. We hebben toen een ladder gehaald. De burgemeester kwam er ook nog bij, het was wel even hectisch hier.'

Foto: Het Octaaf/Erik Land

Kijken, kijken, niet aankomen

Basisschool De Wissel in Zevenaar heeft een traditie die al minstens 20 jaar tijdens de viering van Sinterklaas van de plank komt: de surprises in de 'Schatkamer'. Juf Susan van groep 5/6 legt uit: 'Leerlingen en leerkrachten in de bovenbouw trekken lootjes voor elkaar en maken er een surprise bij. Die verzamelen we altijd in de week voor het feest in een lokaal dat dan de Schatkamer heet. Omdat we niet willen dat ze worden aangeraakt tot het zover is zetten we surprises af met rood-wit lint. Het is kijken, kijken, niet aankomen. Tot vandaag.'

De reacties op de creatieve uitspattingen van de kinderen (en hun ouders) zijn altijd hartverwarmend, zegt de leerkracht. 'Ouders en kinderen komen kijken en vinden het heel mooi. Hoelang we dit al doen op deze manier? Pfff... geen idee. Ik werk hier nu 19 jaar en weet niet beter.'

Sint in Maishakselaar - Arno te Molder, intocht Mariënvelde.

Sint in de boot. Martine Tjepkema - met de boot van de Nijmeegse Reddingsbrigade op basisschool De Klokkenberg in Nijmegen

