Mishandelde dominee nog altijd in ziekenhuis, herstel gaat moeizaam

RHENOY - De ernstig mishandelde dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy ligt twee weken na het geweld nog altijd in het ziekenhuis. Het herstel gaat langzaam, zegt collega-predikant Henk Dijk. 'Er zijn maar minuscule verbeteringen in haar toestand.'

Het 64-jarige slachtoffer werd in het dorpskerkje van Rhenoy met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen. Ze kreeg een hersenbloeding en raakte voor de helft verlamd.

De vrouw heeft inmiddels wel een verklaring afgelegd, meldt de politie. Wat zij heeft verklaard, is niet bekend. De man die de politie op het oog heeft als verdachte is nog niet aangehouden en ook nog niet verhoord. Hij werd op de dag van de mishandeling naar het ziekenhuis gebracht omdat hij met spoed medische verzorging nodig had. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.

Wat zich precies in de kerk heeft voorgedaan, blijft speculeren. Een politie-onderzoek in de buurt leverde een week geleden niets op.

Zwaar vermoeid

'We laten dominee Wassenaar in het ziekenhuis zoveel mogelijk met rust', vertelt Henk Dijk. Hij is voorzitter van werkgemeenschap Tuil, een regionale samenwerking tussen predikanten. 'Ze zit op de grens van zware vermoeidheid.'

De praktische zaken in de protestantse gemeente Rhenoy/Gellicum zijn de komende tijd in ieder geval geregeld. Voor de diensten waarin Wassenaar zou voorgaan zijn vervangers geregeld en Dijk neemt tot het nieuwe jaar haar andere taken over.

