Bronckhorst verruimt lening voor starters

HENGELO - De gemeente Bronckhorst heeft de lening voor starters op de woningmarkt verruimd. Het is nu mogelijk om een starterslening te ontvangen voor huizen met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro.

'Door de starterslening aantrekkelijker te maken, komen we jongeren tegemoet', laat wethouder Arno Spekschoor weten. 'Zij kunnen met de starterslening naast de hypotheek soms net dat beetje extra geld lenen, waardoor ze toch een huis kunnen kopen. Dat ondersteunen wij van harte.' Eerder was de starterslening volgens de gemeente slechts geldig bij huizen met een aankoopprijs tot 170.000 euro.



De starterslening van Bronckhorst loopt sinds 2009. In totaal is er volgens de gemeente door ongeveer vijftig starters gebruik van gemaakt. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het maximale bedrag dat bij een bank geleend kan worden. Het maximale bedrag dat in Bronckhorst geleend kan worden is 25.000 euro.