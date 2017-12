Deel dit artikel:











N786 in Dieren drie dagen afgesloten

DIEREN - De N786 in Dieren is richting Eerbeek vanaf vandaag drie dagen dicht voor al het autoverkeer. De afsluiting is nodig om geluidsschermen te plaatsen bij de provinciale weg, ter hoogte van de Kattenberg.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De werkzaamheden worden buiten de spitstijden uitgevoerd, van 9.00 tot 15.00 uur. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Doorgaand verkeer via N786 richting Eerbeek, bedrijventerrein Rinaldostraat en het Kanaal 1 wordt vanaf Arnhem en Zutphen omgeleid via de N348 Burgemeester de Bruinstraat – Harderwijkerweg – Imboslaan en Kanaalweg. In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg om de filedruk te verminderen.