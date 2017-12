Deel dit artikel:











Vrachtwagen kantelt in berm, doorgaande weg nog urenlang dicht Foto: Ginopress

ZUILICHEM - De N322 (Van Heemstraweg) bij Zuilichem richting Brakel is in beide richtingen afgesloten omdat een vrachtwagen van de weg is geraakt. De truck hangt in de berm tegen een paar bomen en is zwaar beschadigd.