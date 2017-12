Deel dit artikel:











Vrachtwagen kantelt in berm, N322 'hopelijk voor avondspits weer open' Foto: Ginopress

ZUILICHEM - De N322 (Van Heemstraweg) bij Zuilichem richting Brakel is al de hele dag in beide richtingen dicht nadat afgelopen nacht een vrachtwagen van de weg raakte. De truck hangt in de berm tegen een paar bomen en is zwaar beschadigd.

De vrachtwagenchauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen moet worden geborgen en het opruimen zal nog een aantal uur in beslag nemen, laat de provincie weten. Het streven is om de weg weer open te hebben voor de avondspits. De afgelopen maanden gebeuren regelmatig ongelukken op de Van Heemstraweg, een belangrijke verkeersader in het Rivierengebied. Zie ook: Auto botst tegen boom; bestuurder zwaargewond

