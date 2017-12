Deel dit artikel:











Automobilist zwaargewond na botsing met boom Foto: Patrick Apenhorst/Persbureau Heitink

WAGENINGEN - Op de Hollandseweg in Wageningen is maandagavond laat een automobilist tegen een boom gebotst. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder moest uit zijn auto worden bevrijd. Bij de plaats van het ongeluk landde ook een traumahelikopter. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Voor zover bekend waren er geen andere auto's bij betrokken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl