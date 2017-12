Deel dit artikel:











Het weer tijdens pakjesavond: droog, maar geen maan door de bomen Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Het is de grote vraag met pakjesavond: zou die goede Sint wel komen nu hij 't weer zo lelijk vindt? Dit jaar is er goed nieuws: de oude baas en zijn hulptroepen halen vanavond geen nat pak. MeteoGroup in Wageningen verwacht dat het droog blijft.

Vorig jaar vroor het een paar graden tijdens pakjesavond, maar dit jaar hangt de vlag er duidelijk anders bij. Het wordt niet kouder dan 6 graden. 'Zie de maan schijnt door de bomen' is door de bewolking vanavond niet van toepassing. 'Hoor de wind waait door de bomen' gaat ook niet op, want er staat een zwakke tot matige wind. Voor het zover is kan vanmiddag nog een klein beetje motregen vallen, maar dat stelt niet veel voor, weet meteoroloog Reinout van den Born. Ook de zon kan zich hier en daar nog even laten zien. Het wordt 8 tot 9 graden. Avondspits De Verkeersinformatiedienst verwacht dat de avondspits door pakjesavond eerder op gang komt. Het drukste moment wordt verwacht tussen 16.45 en 17.00 uur, een uur eerder dan gebruikelijk. Omdat het niet gaat regenen, wordt het record van drukste avondspits van het jaar waarschijnlijk niet verbroken. Zie ook: het uitgebreide weerbericht Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl