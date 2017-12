Ontruiming flat Zutphen vanwege korte hevige brand

ZUTPHEN - Er brak vannacht een korte hevige brand uit in een appartementencomplex aan de Aert van Nesstraat in Zutphen. Bewoners moesten tijdelijk hun huis uit. Meerdere hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het bleek te gaan om een brand in een trappenhuis. Een persoon is met een hoogwerker door de brandweer gered. Ook huisdieren werden uit woningen gehaald.

Bewoners werden opgevangen door hulpverleners. Mensen zijn geschrokken van de brand midden in de nacht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Wel is er veel rookschade ontstaan in de appartementen op de begane grond rond het trappenhuis.

Ziekenhuis i.v.m inademen rook

In totaal werden drie ambulances richting de flat gestuurd. Meerdere bewoners werden vervolgens ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld om te kijken of er veel rook was ingeademd. Enkele bewoners zijn voor controle toch naar het ziekenhuis gebracht.

Dieren ook gered uit brandende flat

De brandweer heeft ook meerdere huisdieren uit voorzorg uit de appartementen gehaald. Van een cavia tot een hond, alle dieren werden ook veilig naar beneden gebracht.

Oorzaak brand

Hoe het kan dat er in een trappenhuis een brand is ontstaan is nog onbekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Waarschijnlijk kan een deel van de bewoners vannacht gewoon weer verder slapen in hun eigen bed. Rondom het trappenhuis zijn de woningen flink beschadigd. Het gaat om circa zes appartementen met schade. Brandweermannen trapten daar de deuren in en maakten de ruiten kapot om zo de brand te kunnen blussen en mensen te helpen.