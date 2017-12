Deel dit artikel:











Bewoners uit bed gehaald bij brand in appartementencomplex Foto: Jordi Deckert Foto: Jordi Deckert Foto: Jordi Deckert

ZUTPHEN - Bewoners van een appartementencomplex in Zutphen moesten afgelopen nacht hun bed en huis uit omdat er brand was uitgebroken. Het vuur woedde in het trappenhuis van de flat aan de Aert van Nesstraat.

Meerdere bewoners zijn door ambulancemedewerkers behandeld om te kijken of ze rook hadden ingeademd. Enkele bewoners zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon is met een hoogwerker van de brandweer gered. Ook huisdieren werden uit de woningen gehaald, waaronder een cavia en een hond.Bewoners werden opgevangen door hulpverleners. De brandweer had het vuur snel bedwongen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond het trappenhuis hebben zo'n zes appartementen flinke schade opgelopen. Brandweerlieden moesten daar deuren intrappen en ruiten kapotmaken om de brand te blussen en mensen te helpen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl