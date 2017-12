Deel dit artikel:











VIDEO: bewoners Spijkerkwartier schrikken van parkeerplannen Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Een plan van de gemeente Arnhem om de parkeerdruk in het Spijkerkwartier te verlagen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Het idee is dat alle vrije parkeerplaatsen in de buurt verdwijnen. Plekken voor auto's zijn dan alleen nog maar bedoeld voor vergunninghouders of kosten 2,85 euro per uur.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Wijkbewoner Arnold Brouwer zegt te zijn geschrokken van de plannen. 'Het kan gebeuren dat je een parkeervergunning hebt, maar dan nog je auto niet kwijt kunt omdat de straat vol staat met mensen die ervoor hebben betaald.' Bewoners gaan er daarom op achteruit, vreest Brouwer. 'Vergunninghouders die nu gegarandeerd een plaats hebben, worden geconfronteerd met betaald parkeren op hun plaats.'