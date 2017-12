Edelhert 'Terror Teun' vindt laatste rustplaats in restaurant

KOOTWIJK - Edelhert Teun was bekend en geliefd in Kootwijk, waar hij tuintjes afstruinde op zoek naar voedsel. Het beest overleed afgelopen zomer, maar heeft nu zijn laatste rustplaats gevonden in het dorp.

'Het was een markant dier', zegt Kootwijker Marcel van Middendorp. 'Hij vrat nog wel eens iets uit m'n groententuin.' Doordat Teun nog wel eens uit tuintjes at gaven sommige dorpelingen hem de bijnaam 'Terror Teun'.

Toch denken veel dorpelingen zoals Van Middendorp met warme gevoelens terug aan het beest dat regelmatig in het dorp te zien was. Boswachter Laurens Jansen maakte het onderstaande filmpje waarop te zien is hoe Teun op z'n gemak door het dorp stapt.

Natuurlijke dood

Teun werd afgelopen zomer door een dorpeling dood in een achtertuin gevonden. Een natuurlijke dood, zo werd vastgesteld door de boswachter. Aan de hand van zijn kiezen werd vastgesteld dat Teun 17 jaar oud moet zijn geweest.

Teun is in het bos neergelegd en opgegeten door dieren, maar Teuns gewei is teruggekeerd naar Kootwijk en hangt nu aan de muur bij Gasterij 't Hilletje. 'We vinden dat heel bijzonder, we hebben hem een mooi plekje gegeven', zegt Thom Morsink. 'Hij hoort hier thuis en ik ben blij dat hij er weer is. Teun hoort bij 't Hilletje en bij Kootwijk.'

