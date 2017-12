Deel dit artikel:











Annemiek van Vleuten uit Wageningen beste wielrenster van Nederland Foto: ANP

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is maandagavond uitgeroepen tot wielrenster van het jaar. Dat gebeurde in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch.

Voor de Wageningse Van Vleuten (35) was het de eerste keer dat ze werd bekroond met de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Ze is de opvolgster van Anna van der Breggen. Van Vleuten werd dit jaar wereldkampioene tijdrijden en pakte de eindzege in de Boels Rental Ladies Tour. Ook won ze het NK tijdrijden en La Course, de tweedaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France. De verkiezing wordt gehouden door Club 48, een vereniging voor oud-renners. Australië De Wageningse was niet bij de uitreiking aanwezig, ze is in Australië op trainingskamp met haar ploeg. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl