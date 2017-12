Natuurmonumenten vergoedt schade slachtoffer Schotse Hooglander

DOESBURG - Natuurmonumenten vergoedt alle schade van de vrouw die drie weken geleden door een Schotse Hooglander werd gespietst. 'Het zijn onze beesten. En het is onze verantwoordelijkheid', zegt boswachter Jeroen de Koe.

Alie Mulder-Kerkhof uit Doesburg werd tijdens een wandeling in Nationaal Park Veluwezoom plotseling gespietst door een Schotse Hooglander. De hoorn van het rund drong 27 centimeter haar buik in. De 66-jarige vrouw lag weken in het ziekenhuis en heeft nog iedere dag wondverzorging nodig.

Afgelopen weekend vertelde ze bij Omroep Gelderland haar verhaal, vooral om anderen te waarschuwen ruime afstand te houden van de dieren die al decennia in het park grazen. Boswachter Jeroen de Koe zegt dat Natuurmonumenten alle schade die Alie Mulder heeft geleden zal vergoeden. 'De kapotte kleding wordt direct vergoed. Als het wat ingewikkelder wordt, hebben we daar een goede aansprakelijkheidsverzekering voor.'

Niet het eerste geval

Schotse Hooglanders zijn geen agressieve dieren en grazen zonder al te veel incidenten al tientallen jaren in Nederlandse natuurgebieden. In 2015 raakte een bezoeker van het Goois Natuurreservaat gewond aan zijn schouder doordat hij te dicht bij een Schotse Hooglander in de buurt kwam. In de gebieden waar de dieren grazen staan borden waarop bezoekers worden gewaarschuwd om meer dan 25 meter afstand te houden.

