Kamerleden willen actie na klachten speciaal vervoer: 'Dit is heel erg triest'

ARNHEM - Tweede Kamerleden roepen op tot actie na het onderzoek van Omroep Gelderland naar problemen met speciaal vervoer, zoals leerlingen- en ouderenvervoer. ‘Dit is heel erg triest.’

‘Ik ben geschrokken van de bevindingen over het speciaal vervoer in Gelderland’, zegt Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. ‘Het lijkt erop dat het te weinig gaat om aandacht voor de mensen die dit vervoer nodig hebben, en veel te veel om zo goedkoop mogelijk aanbesteden. Dit is precies de marktwerking waar GroenLinks van af wil; het moet gaan om kwaliteit en continuïteit.’

‘Niemand snapt het nog’

‘Het is heel erg triest dat het zo slecht geregeld is met het vervoer van onze meest kwetsbaren’, vindt Lilian Marijnissen, Tweede Kamerlid voor de SP. ‘In de Kamer is hier al vaak over gesproken.'

Commercieel aanbesteden leidt tot slechtere kwaliteit en dumpprijzen. Lilian Marijnissen, SP-Kamerlid.

'Er zijn zoveel verschillende regelingen voor dit vervoer dat niemand het meer snapt', vervolgt zij. 'En dan hebben we ook nog te maken met aanbestedingen.' Marijnissen wil hiervan af: ‘Commercieel aanbesteden leidt tot slechtere kwaliteit en dumpprijzen.'

Lees hier een uitgebreid achtergrondartikel met meer cijfers, maar ook met ervaringsverhalen van gebruikers en chauffeurs. ‘Ze lieten mijn vader in de regen achter.'

'Het moet beter'

'Natuurlijk kan er weleens wat misgaan', zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans. 'Dat begrijpen we allemaal. Maar op basis van deze voorbeelden lijkt het alsof er wel heel veel misgaat en ook nog eens heel regelmatig. Dat is niet de bedoeling. Het moet beter.'

‘Nog heel wat te verbeteren’

‘Veel mensen zijn afhankelijk van het speciale vervoer, daarom moet het goed georganiseerd zijn', vindt Kamerlid Vera Bergkamp (D66). 'Door dit onderzoek zien we dat er nog heel wat te verbeteren valt. Ik lees over schrijnende situaties van kwetsbare mensen die bijvoorbeeld uren moeten wachten.’

Ik vind dat er meteen werk gemaakt moet worden van de aanbevelingen, zodat mensen fatsoenlijk van A naar B worden gebracht. Vera Bergkamp, D66-Kamerlid.

‘Ik vind daarom dat er meteen werk gemaakt moet worden van de aanbevelingen (die publiceert Omroep Gelderland dinsdagmiddag - red.), zodat mensen fatsoenlijk van A naar B worden gebracht. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraden hierop zullen aandringen.’

Maar Bergkamp ziet ook een rol voor de landelijke politiek: 'De uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking heeft invloed op het gehele vervoerssysteem. Het openbare vervoer zal steeds meer passend moeten zijn, maar variëteiten in publiek vervoer zullen nodig blijven. D66 zal in de overleggen over uitvoering van het VN-verdrag dan ook aandacht vragen voor het speciaal vervoer.’