Zo reageren de gemeenten op ons onderzoek naar speciaal vervoer

Sinds dit jaar heeft Gelderland zes vervoerssystemen voor speciaal vervoer waarin gemeenten samenwerken. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer (de vroegere Regiotaxi). We vroegen de zes regioverbanden om een reactie op ons onderzoek.

Avan

Arthur Boone, als wethouder van de gemeente Westervoort medeverantwoordelijk voor Avan (regio Arnhem-Nijmegen): ‘Laat ik vooropstellen: elk incident is er een te veel. Daarom hebben wij onafhankelijk onderzoek laten doen naar de prestaties van Avan. Uit dat recente, representatieve onderzoek blijkt dat de reizigers Avan gemiddeld een 7,3 geven.'

'Ze zijn vooral tevreden over de rijstijl en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid van het voertuig en het gevoel veilig vervoerd te worden. Er zijn óók verbeterpunten. De klachtenafhandeling scoort slechts een 5,1. Dat moet écht beter. We gaan bekijken op welke manier we dat beter kunnen organiseren.’

PlusOV

Wim Vrijhoef, wethouder in Voorst en bestuursvoorzitter van PlusOV (Apeldoorn en omgeving): ‘De verwachting was dat we het goed konden regelen, maar het is in het begin redelijk dramatisch gelopen.' Zo moesten ouderen soms uren wachten voor ze werden opgehaald. 'We zijn hard bezig met oplossingen, maar het gaat nog wel een paar maanden duren voordat alles structureel goed is.’

Valleihopper

Gert Boeve, directeur van Regio FoodValley (een samenwerking van onder meer Barneveld en Nijkerk), verantwoordelijk voor Valleihopper: ‘Ook wij zijn uiteraard niet blij met de lage waardering voor het speciaal vervoer. Wat betreft het onderdeel Wmo-vervoer herkennen wij ons niet direct in het lage cijfer.'

'Wat betreft het leerlingenvervoer kunnen wij gelukkig melden dat wij een eigen onderzoek zijn gestart. Dit onderzoek bekijkt kritisch waar zaken verbeterd kunnen worden in het proces, de planning en de samenwerking. De resultaten hiervan zullen wij gebruiken om dit onderdeel van het speciaal vervoer te verbeteren.’

ViaVé

Marjolijn van Stuijvenberg-Romein, communicatieadviseur Regio Noord-Veluwe (een samenwerkingsverband van onder meer Ermelo, Nunspeet en Putten) over ViaVé: ‘De in de publicaties genoemde voorbeelden zijn erg vervelend, want elke klacht vinden wij er een te veel. Klachten moeten worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. Op basis van onze monitoringsresultaten herkennen wij ons echter niet in de gewekte indruk dat zich op grote schaal structurele problemen binnen ViaVé voordoen.'

'Wij werken met de betrokken partijen doorlopend aan kwaliteitsverbeteringen. Hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2018 een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd, zodat een goed beeld ontstaat van de ervaringen van reizigers met het eerste jaar ViaVé.’

Versis

Marijke van de Goor, communicatieadviseur Regio Rivierenland (een samenwerkingsverband van onder meer Geldermalsen en Tiel) over Versis: ‘Als opdrachtgever vinden wij de kwaliteit van de dienstverlening zeer belangrijk. Daarom meten wij de kwaliteit dan ook op verschillende manieren. Dagelijks bellen wij bijvoorbeeld reizigers terug om te vragen naar hun ervaring met de dienstverlening van de regiecentrale en de vervoerders.’

‘De uitkomsten van onze dagelijkse kwaliteitsmetingen laten een ander, positiever beeld zien. Zo komt er uit onze enquête een gemiddelde waardering door reizigers van 8,1.’

ZOOV

Wim Aalderink, wethouder gemeente Winterswijk en verantwoordelijk voor ZOOV (actief in onder meer Aalten en Doetinchem): ‘Planning en uitvoering van het vervoer verloopt bij ZOOV zonder grote problemen. Zonder dat ik problemen binnen het vervoer wil ontkennen, vind ik de negatieve toonzetting van de artikelen jammer. Er gaat ook veel goed.’

‘Als er iets niet goed gaat dan is dat vaak een opeenstapeling van zaken, die voor de betrokkenen heel vervelend zijn. Wij vragen onze reizigers om deze zaken te melden bij ZOOV Klantenservice zodat wij hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren. ZOOV pakt alle klachten en meldingen op en neemt waar nodig en mogelijk maatregelen om herhaling te voorkomen.'