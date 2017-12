Deel dit artikel:











File door felle autobrand op A50 Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Op de A50 bij Apeldoorn-Noord, in de richting van Zwolle, is een auto in brand gevlogen.

De ANWB meldt dat de rijstroken bij Apeldoorn-Noord weer vrij zijn gegeven. Er staat wel nog 4 kilometer file tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl