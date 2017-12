Van kantoor naar de bus: iedereen helpt mee om pakjes te bezorgen

ELST - Het is deze dagen alle hens aan dek voor pakketbezorgers. Omdat de Sint natuurlijk niet alles in z'n eentje af kan, wordt hij onder anderen geholpen door de medewerkers van PostNL in Elst.

Bij het sorteercentrum en in de bezorging zijn veel extra mensen in gezet. In heel Nederland heeft het bedrijf zo'n 2500 mensen extra aan het werk en er rijden 350 extra bussen rond. Daarnaast zijn er twee extra distributiepanden in het Belgische Namen en Wommelgem.

Verslaggever George Borghouts was bij het sorteercentrum in Elst:

'Heel normaal'

Ook 350 mensen die normaal op het hoofdkantoor werken, helpen nu mee bij het sorteren en het bezorgen. 'Dat is heel normaal bij ons', zegt Sjon de Heuvel, depotmanager in Elst. 'Bij ons moet iedereen die op kantoor werkt twee keer per jaar meehelpen op de vloer. Dan weet je tenminste op kantoor waar je het voor doet.'

Zie ook: Het weer tijdens pakjesavond: droog, maar geen maan door de bomen