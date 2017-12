Muziekverenigingen gaan samen om hoofd boven water te houden

Inmiddels wordt er al samen gerepeteerd. Kersverse voorzitter Simone Winkelhorst: 'Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder. Ook in de dorpen Hummelo en Keppel.'

'Een steeds kleinere groep mensen moet steeds meer inspanningen leveren om muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om als vereniging financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen. Een fusie is dan een logische stap.'

Ook in andere delen van Gelderland fuseren muziekverenigingen zodat ze kunnen blijven bestaan. Daarnaast zetten zij alles in het werk om jongeren te interesseren voor het maken van muziek.

Bekijk de reportage: