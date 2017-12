Nieuwe coalitie Zevenaar moet 'kerstkindje' worden

ZEVENAAR - De grootste partij van het 'nieuwe' Zevenaar, Lokaal Belang, gaat deze week verder praten met het CDA. Dat zegt fractievoorzitter Harry Staring van Lokaal Belang. Hij heeft goede hoop dat de twee partijen samen een coalitie kunnen vormen.

In januari fuseren Rijnwaarden en Zevenaar tot een nieuw, groter Zevenaar, en daarom waren er 22 november al verkiezingen in plaats van komende maart.

Lokaal Belang, dat 10 zetels behaalde, heeft afgelopen week gesprekken gevoerd met alle partijen.Het CDA werd met de verkiezingen de één na grootste partij, met 7 zetels. De twee partijen samen hebben met 17 zetels dus een ruime meerderheid.

'Er zou nog een derde partij bij kunnen komen, maar dat is nu nog niet direct het uitgangspunt', laat Staring weten. 'Ik heb eerder al gezegd, de club moet kloppen.'

Over één ding is hij heel duidelijk: 'Het zou mooi zijn als wij straks kunnen zeggen dat ons eigen kerstkindje is geboren in de vorm van een nieuw college.'