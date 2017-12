Wiettoppen aangetroffen, straatwaarde is 268.000 euro

KERKDRIEL - De politie heeft maandagochtend een 53-jarige man uit Kerkdriel aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van verdovende middelen, nadat de politie 65 kilo henneptoppen vond. De politie schat de straatwaarde op 268.000 euro.

De politie kwam in actie na een anonieme melding. De wiet bleek verborgen in zakken, die in grote kisten verstopt lagen in een schuur achter een woning in Kerkdriel.

De rol van de man wordt onderzocht. Alle drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.