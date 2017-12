Achterhoekers rijden van Afrika naar huis

ULFT - Een Achterhoeks stel is in 2017 vanuit Afrika naar huis gereden, na een wereldreis van anderhalf jaar te hebben gemaakt. Twan Koenders uit Zeddam en Ingeborg van den Ban uit Doetinchem raden het elke Achterhoeker met dezelfde droom aan om niet te twijfelen, maar gewoon te doen.

'De eerste tip is: laat je niet gek maken door alle mensen die allerlei horrorverhalen hebben of die beren op de weg zien', vertelt Van den Ban. 'Dat kwamen wij ook tegen toen we zeiden van nou we gaan op reis en doen het rigoureus.' Dat het stel het rigoureus aanpakte is niet overdreven. Na bijna drie jaar gespaard te hebben, namen ze ontslag, verlieten ze hun huis en gingen ze op reis. Vol verwachtingen, zowel positief als negatief, trokken ze richting Turkije. Om vervolgens via Afrika, een uitstap naar Australië, en opnieuw Afrika de tocht naar huis in te zetten.



De weg naar huis was uit noodzaak, omdat het na anderhalf jaar tijd was om weer een inkomen te krijgen. Heimwee hebben ze niet gehad. 'Tegenwoordig is het zo makkelijk om contact te houden', aldus Ingeborg van den Ban. 'Via Whatsapp of met Skype, ook in Afrika. In een aantal landen was er zelfs 4G-bereik. Doordat het zo makkelijk is om even te appen, even een fotootje te sturen, mis je elkaar veel minder.' Ongetwijfeld zijn de nodige berichten naar het thuisfront gegaan, toen Koenders haar ten huwelijk vroeg. 'Dat was zo'n ongelooflijke verrassing.'

Reis vol hoogtepunten

De twee beleefden verder een reis vol hoogtepunten. Van hyena's die kwamen snuffelen, olifanten die langsliepen, tot de gulle inborst van de plaatselijke bevolking. 'De wereld is zo eng nog niet als je denkt aan de hand van wat je meekrijgt op tv', stelt de Doetinchemse. 'Er zijn ontzettend veel lieve en aardige mensen die alleen maar willen helpen. Ook nog het kleinste beetje dat ze hebben willen ze met jou delen. Er is zoveel meer moois te ontdekken dan de problemen die je misschien voorziet.'



Dat is dan ook de les die het koppel uit hun reis heeft geleerd en die zij in Nederland willen uitdragen. 'Zo gierig of hebberig of egoïstisch als we in Nederland zijn door toch met name aan ons zelf te denken, dan kunnen we daar nog we wel wat van opsteken.' Van den Ban probeert die positiviteit van Afrika tot uiting te brengen in het boek '500 dagen op reis' dat ze heeft geschreven. Deel twee zit al in de planning, evenals een nieuwe reis. Die zal echter niet meer zo lang duren. 'We zullen sowieso altijd blijven reizen. Maar voor nu moeten we het zoals iedereen in Nederland doen met vakantiedagen.'