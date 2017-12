Deel dit artikel:











Gaslek door aanleg glasvezel

ULFT - Een woning aan de Vardinkhof in Winterswijk is maandagmiddag ontruimd vanwege een gaslekkage. De omgeving is afgezet volgens wijkagent Willem Saris.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Het gebeurde bij de aanleg van glasvezel', zegt Saris. 'De bewoonster was thuis, maar ze heeft de woning verlaten.' De brandweer uit Winterswijk is uitgerukt voor de lekkage.



Liander is ter plaatse gekomen om het lek in de woning te dichten. De Vardinkhof is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.