Olie op de A12 tussen Wageningen en Oosterbeek Foto: ANP

EDE - Verkeer op de A12, tussen Wageningen en Oosterbeek, had maandagmiddag last van vertraging. Door een ongeluk waren enige tijd twee rijstroken in de richting van Arnhem gestremd. Er lag olie op de weg.

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldde dat er een speciale wagen moest komen om de olie op te ruimen. Rond 15.30 uur bedroeg de vertraging een half uur. Bij het ongeluk was één auto betrokken. Over eventueel letsel is niets bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl