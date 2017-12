Reeks aan inbraken bij horecagelegenheden in Ruurlo

RUURLO - Begin oktober is het in de buurt van Ruurlo bij de ene na de andere horecagelegenheid raak: er wordt ingebroken. Dat wordt ook geprobeerd bij restaurant De Duif tussen Ruurlo en Groenlo.

Het mislukt, de daders komen niet binnen. Dat proberen ze wel via de toegangsdeur. Op beelden is te zien hoe twee mannen rondom het pand lopen. Eentje kijkt over de schutting, ze zijn duidelijk aan het bekijken of er mogelijkheden zijn om binnen te komen.

Wie herkent de daders? Dan hoort de politie dat graag. Kijk voor meer informatie ook op politie.nl/bureaugld