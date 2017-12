Straatroof in Nijmegen; wie heeft wat gezien?

NIJMEGEN - Een vrouw van 72 is afgelopen week in Nijmegen beroofd. Ze wordt daarbij bedreigd met een mes en de man trekt hard aan haar tas.

Door de harde ruk moet de vrouw toezien hoe de dader er met de spullen vandoor gaat. De dader is rond de twintig jaar, met een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1 meter 60 en heeft een dun postuur. Het gebeurde op de Marge Klompélaan. De vrouw was eerder uit de bus gestapt op de Weg door Jonkerbos.

Ook droeg hij een donkere broek, grijze hoodie en gymschoenen. De politie hoopt dat getuigen van de straatroof zich melden.

Tips: 0800-6070/0800-7000.