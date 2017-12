Extra baan voor pluimveehouder: 'Nog steeds kan ik alle kosten door fipronil niet betalen'

De getroffen pluimveehouder huurde het Barneveldse bedrijf Chickfriend in om een bloedluisbehandeling uit te laten voeren. Daarbij werd een mengsel met gif in de stallen gespoten.

'Extra geld niet genoeg'

Van Remmen wil niets kwijt over zijn extra baan, maar laat wel weten dat hij met de extra inkomsten de kosten die hij maandelijks maakt niet kan dekken. 'Het geld dat ik nu extra verdien is nog niet genoeg om lopende rekeningen te betalen. Het laten afvoeren van vervuilde mest kost bijvoorbeeld drie keer zoveel geld. Verder heb ik de kippen die ik heb laten vergassen nog niet eens afbetaald.' Van Remmen maakt zich zorgen over zijn toekomst.

Volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en dierenartsen is Van remmen niet de enige. Er zijn al meerdere getroffen boeren gestopt met het houden van pluimvee omdat de kosten te hoog zijn opgelopen. 'Fipronil is een van de oorzaken', laat pluimveepraktijk De Achterhoek uit Ruurlo weten.

Op dit moment heeft Van Remmen alleen testkippen die rondscharrelen in zijn megastallen. De kippen en eieren worden eerst getest om vervolgens te kijken of er een koppel kippen in kan op termijn. 'Ik ben wel pluimveehouder maar dat voelt nu even niet zo, ik heb weinig te doen in de stallen.'

Nieuwe kippen bevatten ook fipronil

Tot overmaat van ramp heeft Van Remmen nu nieuwe kippen besteld die ook besmet zijn met fipronil. De pluimveehouder kwam hierachter toen hij monsters van een aantal kippen afnam en deze opstuurde naar een laboratorium. Uit onderzoek bleek dat de nieuwe kippen nog fipronil in hun lijf hadden zitten. Van Remmen onderhandelt nu met het opfokbedrijf, die de besmette kippen leverden, hoe ze nu verder moeten. LTO laat desgevraagd weten dat het vaker voorkomt dat opfokbedrijven ook besmet zijn.

De commissie Sorgdrager onderzoekt het handelen van de NVWA in deze crisis en hoe het verboden middel fipronil überhaupt terecht is gekomen in de pluimveesector. Voor het eind van het jaar worden de resultaten verwacht.

Uit cijfers van de NVWA over de met fipronil besmette pluimveebedrijven blijkt dat er eind november 285 stallen volledig fipronilvrij zijn verklaard. Op dat moment waren er nog steeds 120 stallen volledig geblokkeerd en 388 gedeeltelijk geblokkeerd.