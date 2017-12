Deel dit artikel:











Mussert op visite bij Hitler

BERLIN - Op 12 december 1941 is NSB-leider Anton Mussert voor de tweede keer op bezoek bij Adolf Hitler in Berlijn. Een bijzondere ontmoeting, want hij zweert trouw aan de Führer, met de woorden "Ik zweer u, Adolf Hitler, als Germaans leider trouw tot in den dood. Zo waarlijk helpe mij God", plaatst Mussert de Duitse belangen boven de Nederlandse.

Beelden van Musserts audiëntie bij Hitler in 1942: In het gesprek na het zweren van de eed probeert Mussert Hitler te overtuigen van zijn plannen voor een samenvoeging van Nederland en Vlaanderen in een nieuw Groot-Nederland. Maar daar voelt Hitler niets voor. Maar Mussert houdt nog wel iets aan het bezoek over: hij mag zich vanaf dat moment leider, misschien wel met een hoofdletter, van het Nederlandse volk noemen. Zijn hoop dat hij ook tot het officiële staatshoofd van Nederland benoemd zal worden blijkt ijdel. Het is alleen een symbolische titel en meer macht krijgt Mussert niet.