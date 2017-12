ARNHEM - Met een gestolen pinpas wordt in Arnhem ruim 1300 euro opgenomen. De pinner weet dat er een camera hangt, en bedekt deze met een portemonnee, maar toch zijn er beelden van de man.

De pinpas is eerder ontvreemd. Vermoedelijk is de pincode afgekeken tijdens het pinnen. In twee pinbeurten wordt in totaal 1350 euro opgenomen. Wie herkent deze man?

Tips: 0800-6070/0800-7000.