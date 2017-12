Dief gebruikt pinpas bij winkels

ARNHEM - Contactloos betalen, het werkt makkelijk en je hoeft niet steeds je pincode in te voeren. Maar als een dief zo'n pinpas in handen krijgt, kan je vermoeden wat er gaat gebeuren.

De pas wordt gebruikt op verschillende plekken. En we hebben veel beeld van de verdachte:

Deze man gebruikt de pinpas meerdere keren bij winkels in Arnhem. Hier is hij het duidelijkst te zien. Hij pint hier eerst 10 euro. Komt een paar minuten later terug en koopt nog een pakje sigaretten.

Tips: 0800-6070/0800-7000.